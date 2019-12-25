Умерла завотделением пульмонологии Елизаветинской больницы

Причину смерти медика установит специальная комиссия.

В Петербурге скончалась заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон. Об этом заявили в Комитете по здравоохранению города.

Точную причину смерти медика должна установить специальная комиссия. Стоит отметить, что Елизаветинская больница не принимает пациентов с коронавирусом. Там функционирует приемное отделение, а также травмоцентр, сосудистый центр, 13 хирургических отделений, клинико-диагностическая лаборатория и другие службы.

Из-за угрозы распространения коронавируса на входе в больницу каждому посетителю измеряют температуру. Попавших в группу риска людей помещают в специальный бокс, в котором проводят необходимые исследования и собирают анализы.

Лилия Уон окончила Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова. Ее профессиональный стаж составлял 32 года. У заведующей была степень кандидата медицинских наук. Последние две недели перед смертью Уон могла болеть коронавирусом.

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Фото: spb.napopravku.ru