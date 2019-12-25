  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге умерла 66-летняя сотрудница Боткинской больницы
Сегодня, 12:03
136
nadezhda_sib

В Петербурге умерла 66-летняя сотрудница Боткинской больницы

0 0

Она работала в учреждении более 20 лет.

В Петербурге из жизни ушла сотрудница Клинической инфекционной больницы им. Боткина Светлана Чемоданова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ирина Маслова ― создатель "стены памяти", посвященной погибшим в период пандемии работникам медицинских учреждений.

Светлана Семёновна Чемоданова работала в больнице более 20 лет, сначала буфетчицей, а затем гардеробщицей. Погибшей было 66 лет. 

Светлана умела дружить, была всегда готова помочь, выслушать, подбодрить. С ней всегда было уютно и весело.
Света родилась 8 марта и мы сделали в ее юбилей газету и концерт "Весна по имени Светлана". Очень хотелось ее порадовать, а радоваться она умела. Светлана никогда никому не жаловалась, всегда с улыбкой. Очень жаль, что уходят такие замечательные люди.

написал коллектив 17(5) отделения. 

Петербуржцы приносят цветы и маски к мемориалу памяти медиков.

Фото: Piter.TV 

Теги: боткинская больница, стена памяти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии