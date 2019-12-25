Ушел из жизни руководитель строительства петербургской дамбы Юрий Севенард

Прощание с гидростроителем пройдет 26 июня в Заволжье Нижегородской области.

Накануне, 23 июня, советский и российский гидростроитель, политик Севенард Юрий Константинович скончался от коронавирусной инфекции на 87 году жизни, сообщил его сын Константин Севенард, передают "Невские новости".

Константин Юрьевич сообщил, что болезнь развилась очень быстро, медики в больнице сделали все, что могли, однако спасти отца не удалось.

Церемония прощания пройдет 26 июня в Заволжье Нижегородской области. Отмечается, что легендарный гидростроитель упокоится рядом с родителями.

Юрий Севенард руководил строительством не только петербургского комплекса защитных сооружений, но и Красноярской ГЭС, Асуанского гидроузла в Египте, Нурекской ГЭС в Таджикистане. Всего из-под его руки вышло 15 изобретений в гидротехническом строительстве.

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Фото: скриншот YouTube