На петербургской дамбе в субботу закроют затвор С-2 для прохода судов

Работы по техобслуживанию продлятся до шести часов вечера 27 января.

Во вторник, 26 января, в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений города от наводнений (КЗС) сообщили, что завтра, 27 января, затвор судопропускного сооружения С-2 закроют из-за ремонтных работ.

Специалисты будут проводить техобслуживание с 9 утра до 18 часов вечера. Работники проверят работоспособность электронных систем управления и гидромеханического оборудования. Автомобилисты смогут передвигаться по мосту С-2 как обычно.

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Фото: instagram.com/dambaspb_kzs