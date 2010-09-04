Умер бывший волейболист ленинградских "Спартака" и "Автомобилиста" Георгий Полькин

Бывший спортсмен ушел из жизни в возрасте 70 лет.

В четверг, 24 июня, стало известно о смерти бывшего волейболиста ленинградских клубов "Спартак", "Автомобилист" и "Динамо". Георгий Полькин ушел из жизни в возрасте 70 лет, передает пресс-служба волейбольного клуба "Зенит".

Клуб выразил соболезнования родным и близким Георгия Борисовича Полькина. Отметим, что спортсмен был ведущим арбитром Советского Союза и России, работал на трёх чемпионатах мира и шести чемпионатах Европы, участвовал во многих соревнованиях страны и мира.

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Фото: пресс-служба ВК "Зенит"