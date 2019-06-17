Автобусы №136 и 169А будут двигаться по измененному маршруту с 20 июля по 1 августа

С 20 июля по 1 августа в связи с проведением этапа Чемпионата России по пляжному волейболу на площади Растрелли будут вноситься изменения в трассы автобусных маршрутов.

Автобусы №136 и 169А временно изменят свои маршруты следования. От конечной остановки "Площадь Восстания" они будут следовать по следующим улицам: Шпалерная улица, Лафонская улица и Суворовский проспект. Об этом сообщили в пресс-службе Пассажиравтотранса.

Эти временные изменения позволят обеспечить безопасность и комфортное проведение Чемпионата России по пляжному волейболу на площади Растрелли. Организаторы мероприятия приложат все усилия, чтобы соревнования прошли на высоком уровне, а участники и зрители ощутили атмосферу настоящего спортивного праздника.

Об остановках общественного транспорта можно следить на официальном сайте Пассажиравтотранса, где будут предоставлены все актуальные данные о маршрутах и изменениях.

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Фото: Piter.TV