У петербургского депутата Алексея Цивилева скончался двухмесячный сын

У малыша был порок сердца.

У депутата ЗакСа Петербурга Алексея Цивилева умер сын Мирон. Мальчик не дожил 6 дней до 3 месяцев. О своем горе Цивилев рассказал на своей странице в "ВКонтакте" 24-го июня.

Вчера целый день врачи дгб-1 сражались за жизнь сына, останавливаясь только на охлаждение операционной (в реанимации нет кондиционеров), но сердце малыша не выдержало. Алексей Цивилев, депутат.

На втором скрининге во время беременности появилось несколько патологий. До этого вся семья Цивилевых переболела коронавирусом.

Шли постепенно, были тяжелые диагнозы - типа расщепления спинного мозга, это все потом исчезло, не исчез тяжелый порок сердца, который надо было оперировать. Два месяца жили на лекарствах, чтобы малыш перед операцией набрал вес, я думал, мы справимся- не справились.

Депутат и его супруга также воспитывают двоих детей.

Редакция Piter.TV выражает свои соболезнования Алексею Цивилеву и его семье.

Фото: пресс-служба ЗакСа