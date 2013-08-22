Умер президент Египта Мухаммад Мурси

Он руководил страной с 30 июня 2012 года по 3 июля 2013 года.

В возрасте 67 лет скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Об этом сообщают арабские СМИ. Официального подтверждения это информации пока нет.

По информации СМИ Мурси умер во время судебного заседания по делу о шпионаже.

Мухаммед Мурси занял пост главы государств в июне 2012 года. Он стал пятым президентом арабского государства. Через год его отстранили от власти в ходе военного переворота. Он был задержан после этого новыми властями по обвинению репрессивной кампании в отношении ассоциации "Братьев-мусульман", признанной в Египте террористической.

В мае 2015 года его приговорили к смертной казни. Через год приговор сменили на пожизненное заключение.

Фото: REUTERS