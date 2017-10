Умер постпред РФ при сельскохозяйственной организации ООН Александр Горбань

Дипломат скончался в пятницу, 6 октября, от тяжелой болезни.

Александр Горбань, постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба российского Министерства иностранных дел.

Дипломат умер от тяжелой болезни 6 октября. В МИД РФ отметили, что Горбань внес большой вклад в российскую экономическую дипломатию. Коллеги знали его как "чуткого руководителя, отзывчивого друга и товарища".

Горбань был назначен постоянным представителем при FAO в 2014 году. До этого он работал в посольстве РФ в Шри-Ланке, постпредстве при Евросоюзе в Брюсселе, а также служил в Департаменте экономического сотрудничества МИД на протяжении почти 25 лет.

Видео: youtube.com / Food and Agriculture Organization of the United Nations