Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Причина смерти неизвестна.

Основатель порнографического журнала Hustler Ларри Флинт умер в возрасте 78 лет в собственном доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил его брат газете The Washington Post.

Однако причину смерти брат не назвал, но издание TMZ со ссылкой на источник в семье пишет, что Флинт скончался от сердечной недостаточности.

Ларри Флинт – американский издатель и предприниматель. Родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле, штат Кентукки. В 15 лет Флинт мечтал о военно-морской карьере, получив военно-инженерное образование. Однако вскоре он передумал о военной карьере и вернулся к гражданской жизни.

В 1964 году Ларри Флинт впервые пробует себя в предпринимательском деле, открыв свой стриптиз-клуб. За несколько лет Флинт открыл несколько заведений в городах Америки. В качестве рекламы он рассылал на почту буклеты эротического характера с анонсами мероприятия. У Флинта появились первые поклонники его творчества, которые вдохновили его на создание эротического журнала Hustler. Журнал впервые вышел в 1974 году.

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Фото: Википедия