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Скончался один из создателей AC/DC Малькольм
Сегодня, 17:17
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Shdaria
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Скончался один из создателей AC/DC Малькольм

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18 ноября стало известно о кончине Малкольма Янга.

18 ноября вечером стало известно, что умер музыкант Малкольм Янг, один из основателей группы AC/DC. Он скончался на 65 году жизни. Об этом стало известно из официальной страницы группы в фейсбуке.
 
Известно, что Малкольм и его младший брат Ангус основали популярную музыкальную группу вместе. С момента ее основания в 1973 году Малкольм Янг был гитаристом AC/DC, но в 2014 году он оставил группу, причиной этому стала деменция.
 
Напомним, что недавно, в октябре скончался старший брат Малкольма и Ангуса Янгов Джордж. Он был бывшим продюсером группы.
 
Фото: Facebook - AC/DC
Теги: ac dc , новости рок , новости шоу бизнеса , основатель ac dc , умер малькольм янг
Категории: Мировые новости Лента новостей

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