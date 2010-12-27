Скончался один из создателей AC/DC Малькольм

18 ноября стало известно о кончине Малкольма Янга.

18 ноября вечером стало известно, что умер музыкант Малкольм Янг, один из основателей группы AC/DC. Он скончался на 65 году жизни. Об этом стало известно из официальной страницы группы в фейсбуке.

Известно, что Малкольм и его младший брат Ангус основали популярную музыкальную группу вместе. С момента ее основания в 1973 году Малкольм Янг был гитаристом AC/DC, но в 2014 году он оставил группу, причиной этому стала деменция.