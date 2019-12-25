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Умер один из основателей The Roots
Сегодня, 10:28
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lesjasap

Умер один из основателей The Roots

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Американец Malik B скончался в 47 лет.

Умер один из основателей американской хип-хоп-группы The Roots. Сведения об этом появились на официальном аккаунте в Twitter музыкального коллектива. Коллеги артиста заявили, что Malik B (настоящее имя — Малик Абдул Басит) скончался в возрасте 47 лет. Причина гибели исполнителя не уточняется. По данным журналистов телеканала  NBC News, рэпер злоупотреблял психоактивными веществами.

Пусть его помнят за преданность исламу и за то, что он был одним из самых одаренных MC в истории. Мы просим вас с уважением отнестись к его семье в это траурное время

сообщение The Roots

Напомним, что The Roots выпустили дебютный альбом под названием Organix! вышел в 1993 году. Malik B работал с коллективом над четырьмя пластинками. Затем он покинул команду ради сольной карьеры.

Умер актер из "Кошмара на улице Вязов".

Фото: YouTube/CBS Philly
 

Теги: malik b, the roots
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка,

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