Умер исполнитель любимой песни Трампа Виктор Уиллис

Вокалист умер за день до своего 75-летия, которое он планировал отметить 1 июля.

Скончался солист и основатель американской диско-группы Village People Виктор Уиллис. Он является исполнителем любимой песни президента США Дональда Трампа "Y.M.C.A.", сообщил музыкальный коллектив в соцсетях.

Коллеги Уиллиса написали, что он ушел из жизни 30 июня после непродолжительного, но тяжелого заболевания. Супруга певца Карен Хафф-Уиллис позже заявила, что причиной смерти стала агрессивная болезнь.

Уиллис начал выступать в качестве вокалиста и соавтора песен на всех самых успешных синглах Village People с 1970-х годов. Он предпочитал выходить на сцену в образе полицейского или моряка. Также музыканты группы нередко наряжались в костюмы коренных американцев, ковбоев и строителей.

В марте 2020 года Библиотека конгресса США назвала песню "Y.M.C.A." "американским феноменом" и внесла ее в Национальный реестр звукозаписей. Трамп использовал эту композицию в своей избирательной кампании и считал, что она помогла ему завоевать голоса американцев.

Ранее мы сообщали, что умер музыкант, один из основателей рок-группы "Квартал" Николай Ксенофонтов.

Фото: Magnific