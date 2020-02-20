Умер создатель функций "вырезать", "копировать", "вставить" Ларри Теслер

Ему было 74 года.

Скончался американский информатик Ларри Теслер. Об этом сообщили представители интернет-портала Yahoo. Мужчина умер в возрасте 74 лет. О причинах смерти не говорится. Ученый являлся создателем набора компьютерных функций "вырезать", "копировать", "вставить". Ученый также некоторое время назад занимал должность главного научного сотрудника Apple Inc.

Теслер родился в 1945 году в Нью-Йорке. Он закончил обучение в Стэнфорде. После этого он организовал хиппи-коммуну в Орегоне, благодаря которой ему удалось попасть в В IT-сектор. С 70-ых годов программист начал работать в компании Xerox PARC, куда его пригласили. Там он впервые разработал графический интерфейс.

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Видео: YouTube/Computer History Museum