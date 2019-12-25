В возрасте 87 лет умер актер Джордж Сигал

Причиной смерти названы осложнения после шунтирования.

Во вторник, 23 марта, в США скончался голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал. Об этом сообщает издание Deadline, ссылаясь на слова жены актера.

Актеру было 87 лет. Причиной смерти названы осложнения после шунтирования.

В 1966 году Джордж Сигал был номинирован на премию "Оскар" за роль в драме "Кто боится Вирджинии Вулф?". Он также снялся в картинах "Меморандум Квиллера", "Филин и кошечка", "Забавные приключения Дика и Джейн" и др.

В 1973 году актер был удостоен премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер" за роль в романтической комедии "С шиком". В 2013 году Сигал исполнил одну из главных ролей в ситкоме ABC "Голдберги".

Помимо актерства Джордж Сигал увлекался игрой на банджо, иногда выступая с джазовыми коллективами.

Ранее мы писали, что умер композитор, работавший над музыкой "Белого солнца пустыни".

Фото: кадр из фильма "Кто боится Вирджинии Вулф?"