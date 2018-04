В США скончался джазмен и композитор Боб Дороу

Известный музыкант, раскрывший магию числа три, скончался в возрасте 94 лет.

Американский джазмен и композитор Боб Дороу скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает CNN.

Точная причина смерти музыканта не раскрывается. Однако его дочь, Корин Вулф, рассказала журналистам, что отец в течение года страдал от ракового заболевания.

За свою музыкальную карьеру Дороу выпустил около 30 альбомов. Его дебютная пластинка Devil May Care (Дьявол может заботиться) вышла в 1956 году. Композитор исполнял кул-джаз и бибоп. Американцам он наиболее известен по музыкальным композициям, которые писал и исполнял для детского образовательного шоу Schoolhouse Rock! Одна из самых популярных песен в этом проекте — Three Is A Magic Number ("Три — это магическое число"). В ней музыкант рассказывает о том, как часто встречается в жизни людей цифра 3.

Фото: Twitter / Bob Dorough