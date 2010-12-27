В США скончался джазмен и композитор Боб Дороу

Американский джазмен и композитор Боб Дороу скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает CNN.
Точная причина смерти музыканта не раскрывается. Однако его дочь, Корин Вулф, рассказала журналистам, что отец в течение года страдал от ракового заболевания.
За свою музыкальную карьеру Дороу выпустил около 30 альбомов. Его дебютная пластинка Devil May Care (Дьявол может заботиться) вышла в 1956 году. Композитор исполнял кул-джаз и бибоп. Американцам он наиболее известен по музыкальным композициям, которые писал и исполнял для детского образовательного шоу Schoolhouse Rock! Одна из самых популярных песен в этом проекте — Three Is A Magic Number ("Три — это магическое число"). В ней музыкант рассказывает о том, как часто встречается в жизни людей цифра 3.
Ранее мы писали, что со дня рождения народного артиста СССР Юрия Яковлева прошло 90 лет.
Фото: Twitter / Bob Dorough