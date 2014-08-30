Умер Артем Тарасов, первый законный миллионер СССР

Предприниматель стал первым легальным советским миллионером в 1989 году.

Скончался первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов. Об этом сообщила пресс-служба партии "Яблоко". Тарасову было 67 лет.

Информацию о смерти предпринимателя подтвердила его помощница. В настоящее время подробности кончины Тарасова не сообщаются. Дополнительную информацию объявят в понедельник, 24 июля.

Тарасов в 1987 году создал один из первых кооперативов В СССР. Через два года по телевидению он заявил, что стал первым легальным миллионером в стране.

В 90-х бизнесмен стал заниматься политикой, был народным депутатом РСФСР и избирался в Государственную думу Российской Федерации. Тарасов в 1996 году баллотировался в президенты страны.

В сентябре 2016 года предприниматель выдвигался в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

Фото: tvc.ru