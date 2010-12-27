Украинского футболиста раскритиковали за жест в стиле Дзюбы

Украинского футболиста Георгия Цитаишвили раскритиковали за повторение жеста Артема Дзюбы. После гола спортсмен положил одну руку на голову, а другую приложил к виску. Так делал Дзюба каждый раз, когда забивал мяч в ворота противника. Об этом сообщают российские СМИ.
Инцидент произошел во время юношеского Чемпионата Европы. Полузащитник сборной Украины открыл счет в матче против Франции. После гола он побежал вдоль трибуны, отдавая всем присутствующим воинское приветствие. Этот жест не остался без внимания украинцев.
В частности, украинский журналист Константин Андрияк в Facebook написал, что если для Цитаишвили ближе, роднее и милее Дзюба, а не бельгиец де Брейне или француз Мбаппе, то даже "неловко прогнозировать его футбольное будущее". Мнения комментаторов разделились. Кто-то поддержал Андрияка, кто-то напомнил, что Дзюба не единственный футболист, который так радуется голу.
Ранее мы писали, что акцию Pussy Riot "Милиционер вступает в игру" сочли "некой фишкой финала" ЧМ-2018.
Фото: Facebook / Kostyantyn Andriyuk