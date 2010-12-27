Украинского футболиста раскритиковали за жест в стиле Дзюбы

После забитого гола Георгия Цитаишвили скопировал победный жест нападающего российской сборной Артема Дзюбы.

Украинского футболиста Георгия Цитаишвили раскритиковали за повторение жеста Артема Дзюбы. После гола спортсмен положил одну руку на голову, а другую приложил к виску. Так делал Дзюба каждый раз, когда забивал мяч в ворота противника. Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел во время юношеского Чемпионата Европы. Полузащитник сборной Украины открыл счет в матче против Франции. После гола он побежал вдоль трибуны, отдавая всем присутствующим воинское приветствие. Этот жест не остался без внимания украинцев.

В частности, украинский журналист Константин Андрияк в Facebook написал, что если для Цитаишвили ближе, роднее и милее Дзюба, а не бельгиец де Брейне или француз Мбаппе, то даже "неловко прогнозировать его футбольное будущее". Мнения комментаторов разделились. Кто-то поддержал Андрияка, кто-то напомнил, что Дзюба не единственный футболист, который так радуется голу.

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Фото: Facebook / Kostyantyn Andriyuk