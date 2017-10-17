Однако к стюардам, которые пустили активистов на поле, все равно применят дисциплинарные меры.

Акцию Pussy Riot "Милиционер вступает в игру" сочли "некой фишкой финала" ЧМ-2018. При этом случившееся считается крайне неприятным. К стюардам, которые пустили активистов на поле, применят дисциплинарные меры. Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, участники Pussy Riot выбежали на поле стадиона "Лужники" во время финального матча "Франция-Хорватия". Для того чтобы попасть на игру активистам пришлось раздобыть билеты и паспорта болельщиков. Во время перерыва между таймами молодой человек и три девушки переоделись в полицейскую форму. В начале второго тайма они обманули стюардов и прервали финальную игру, выбежав на поле. По словам представителей власти, сотрудников стадиона не стоит чрезмерно обвинять, так как Pussy Riot оказались "уж очень хитрыми".

Ранее мы писали, что участники Pussy Riot готовили акцию "Милиционер вступает в игру" четыре недели. Активисты сообщили, что протест был направлен в сторону российских властей.

Видео: YouTube / DOC-HELLO FERRY