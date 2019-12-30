Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского на форуме в Израиле

Ушаков отметил, что в связи с плотным графиком Путина, продолжительные контакты вряд ли возможны.

Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского в Израиле. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Известно, что пока на запрос не было надо официального ответа. Ушаков отметил, что в связи с плотным графиком Путина, продолжительные контакты вряд ли возможны. На форуме в Израиле, пояснил помощник президента, будет "очень насыщенная программа". Поэтому встречи лидеров, если и будут, то "только на ногах и носить весьма краткий характер".

Форум в Израиле, посвященный памяти холокоста, пройдет с 23 по 24 января. В нем примут участие лидера России, США, Франции, Великобритании и Германии. Президент Польши Анджей Дуда от участия отказался. По данным СМИ причиной стало нежелание встречаться с Владимиром Путиным.

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