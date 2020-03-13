Это произойдёт через 48 часов.

Украина на две недели закроет границу для иностранцев. Это произойдёт через двое суток. Об этом сегодня, в пятницу 13 марта, рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Через 48 часов наша страна закроет границы для иностранных граждан, - сказал секретарь Совнацбеза.

Он отметил, что решение об открытии границы будут принимать через 2 недели, несмотря на ситуацию. Данилов также попросил украинцев по возможности ограничить выезды за границу.

Граждане, которые вернутся из стран, где зафиксирована эпидемия коронавируса, будут проходить обсервацию.

Ранее сообщалось, что Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны.

Видео: YouTube / 112 Украина