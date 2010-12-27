Уход Андрея Малахова никак не повлиял на рейтинги "Пусть говорят"

Специалисты не заметили изменения в рейтинге программы после смены ведущего.

С приходом нового ведущего на шоу “Пусть говорят”, рейтинги программы не изменились. Об этом сообщает Mediascope. Первый выпуск без Андрея Малахова собрал даже значительно большую аудиторию, чем обычно. Его посмотрело 4,2 млн. человек. Увеличение этого показателя напрямую было связано с главной телевизионной интригой месяца: зрители задавались вопросом, кто же заменит Малахова на посту ведущего? Именно это загадка позволила програме нзначительно увеличить рейтинг.

Если изучать статистику программ, которые выходили с 15 по 17 августа, их рейтинг не отличался от среднестатистических выпусков с Малаховым. В среднем, каждый день “Пусть говорят” смотрело более 3,3 млн. зрителей. Цифры сопоставими с временами "малаховщины". За тот же период в прошлый годы шоу набирало такое же количество просмотров.

Известно, что бывший ведущий Первого канала отметил заслуги Дмитрия Борисова и похвалил его за проделанную работу. В открытом письме продюсеру канала Константину Эрнсту Малахов написал "только на тебя теперь надежда", имея в виду Борисова.

Напомним, что Малахов официально перешел на канал “Россия 1”, где будет заниматься собственный проектом “Андрей Малахов. Прямой эфир”.

Фото: Instagram/ddborisov