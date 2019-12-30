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Ударившему росгвардейца фанату "Зенита" изменили реальный срок на условный
Сегодня, 19:15
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nadezhda_sib

Ударившему росгвардейца фанату "Зенита" изменили реальный срок на условный

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Апелляционное слушание для фаната сине-бело-голубых прошло удачно.

Суд заменил фанату "Зенита", который ударил росгвардейца по ноге, реальный срок на условный. Информация об этом появилась в Twitter движения "Ландскрона" 14 января. 

По делу Артура Данилова состоялось апелляционное слушание. В ноябре 2019 болельщика приговорили к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения.  Адвоката подсудимому предоставил ФК "Зенит". По итогам слушания срок заменили на условный. 

Напомним, 3 августа на "Газпром Арене" на матче между "Зенитом" и "Краснодаром" произошел массовый конфликт между болельщиками и силовиками. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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