Ударившему росгвардейца фанату "Зенита" изменили реальный срок на условный

Апелляционное слушание для фаната сине-бело-голубых прошло удачно.

Суд заменил фанату "Зенита", который ударил росгвардейца по ноге, реальный срок на условный. Информация об этом появилась в Twitter движения "Ландскрона" 14 января.

По делу Артура Данилова состоялось апелляционное слушание. В ноябре 2019 болельщика приговорили к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения. Адвоката подсудимому предоставил ФК "Зенит". По итогам слушания срок заменили на условный.

Напомним, 3 августа на "Газпром Арене" на матче между "Зенитом" и "Краснодаром" произошел массовый конфликт между болельщиками и силовиками.

Фото: Piter.TV