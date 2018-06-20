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Петербургский гимназист пообещал прийти на уроки с ружьем и "завалить" всех
Сегодня, 10:34
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nastya960

Петербургский гимназист пообещал прийти на уроки с ружьем и "завалить" всех

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Оперативники задержали его в собственной квартире.

В полицию Калининского района обратилась 30-летняя женщина, которая работает учителем в гимназии № 159 на проспекте Мечникова. Она была обеспокоена поведением своего ученика, который обещал "завалить" всех в школе. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Женщина пришла в полицию 15 апреля и рассказала, что на странице в социальной сети 12 апреля у одного из учеников появилась следующая надпись:

Я массово завалю вас всех завтра, я чисто приду в школу с ружьем, удачи завтра поучится в вашей любимой школе.

Подростка задержали в квартире, однако, там не было ни взрывных устройств, ни огнестрельного оружия. Теперь молодой человек общается со следователем.

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Фото: pixabay 

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Теги: дети, оружие, подросток, стрельба, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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