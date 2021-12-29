Ученые считают, что из неоплодотворенной яйцеклетки может сформироваться эмбрион человека

В 2016 году самка акулы смогла размножиться без помощи самца.

Ученые провели исследование и оценили возможность так называемого "девственного размножения", то есть без оплодотворения организма. Об этом сообщает издание Sasapost

Отмечается, что в 2016 году в самка акулы, которая обитает в одном из аквариумов в Австралии, смогла размножиться без помощи самца. Такое явление называется партеногенезом, то есть это бесполое размножение, когда яйцеклетку сперматозоид не оплодотворяет.

В сообщении говорится, что женские яичники при партеногенезе сами синтезируют яйцеклетки с помощью мейоза (деления). В этот момент возникают тельца, которые соединяются с яйцеклеткой.

Более чем у 80 видов позвоночных имеется девственное размножение. Однако ставится под сомнение возможность партеногенеза у людей, потому что плод может просто превратиться в опухоль при внутриутробном развитии.

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