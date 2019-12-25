Ученые разработали математическую модель распространения коронавируса в Петербурге

Согласно ней, вирус продержится до июня-июля.

Вспышка COVID-19 может продлиться в Петербурге до июня-июля 2020-го года. Такой прогноз распространения коронавируса в Петербурге представили ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и эксперты Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

Ученые пришли к выводу, что вспышка инфекции может продержаться в городе 4-5 месяцев с момента обнаружения первого заболевшего коронавирусом в Петербурге. Напомним, о первом случае стало известно 4 марта.

Цифры при оптимистичном сценарии и негативном могут отличаться в 50 раз. Это зависит от введенные мер контроля и соблюдения их.

Для составления математической модели ученые изучали поведения вируса в Ухане, Италии и на лайнере "Diamond Princess".

Ранее вице-губернатор Петербурга сказал, что при неконтролируемой ситуации в городе коронавирусом могут переболеть до 120 тыс. человек. На данный момент ситуация считается благополучной.

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