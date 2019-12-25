  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге при негативной ситуации с коронавирусом развернут 12 тысяч коек
Сегодня, 19:15
81
nadezhda_sib

В Петербурге при негативной ситуации с коронавирусом развернут 12 тысяч коек

0 0

На данный момент их 4 тыс.

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто рассказал, каким образом Петербург подготовится к худшему сценарию распространения коронавируса. 

На данный момент, по словам главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространения COVID-19 в Петербурге, ситуация в городе развивается по благоприятному сценарию. 

На данный момент, на первом этапе, развернуты 4 тыс.коек. Через две недели в городе будут готовы 6 тыс.коек. На третьем этапе предусматривается развитие больничной сети до 12 тыс.коек. Однако это произойдет при негативном варианте развития событий. 

Евгений Шляхто напомнил о важности соблюдения режима самоизоляции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что больница имени Боткина временно не принимает новых пациентов

Фото: pixabay.com 

Теги: койки, коронавирус, негативный сценарий, шляхто
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии