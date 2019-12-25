В Петербурге при негативной ситуации с коронавирусом развернут 12 тысяч коек

На данный момент их 4 тыс.

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто рассказал, каким образом Петербург подготовится к худшему сценарию распространения коронавируса.

На данный момент, по словам главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространения COVID-19 в Петербурге, ситуация в городе развивается по благоприятному сценарию.

На данный момент, на первом этапе, развернуты 4 тыс.коек. Через две недели в городе будут готовы 6 тыс.коек. На третьем этапе предусматривается развитие больничной сети до 12 тыс.коек. Однако это произойдет при негативном варианте развития событий.

Евгений Шляхто напомнил о важности соблюдения режима самоизоляции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что больница имени Боткина временно не принимает новых пациентов.

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