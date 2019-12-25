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Ученые впервые спустились на дно "колодца ада" в Йемене
Сегодня, 11:30
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Ученые впервые спустились на дно "колодца ада" в Йемене

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Глубина колодца составляет 112 метров.

Ученые из Oman Cave Exploration Team (OCET) впервые спустились на дно колодца Бархаут в Йемене. Местные жители называют его "колодец ада". Об этом пишет "Профиль" со ссылкой на AFP.

Ширина колодца составляет около 30 метров, а глубина – 112 метров. В древности люди считал, что в этом колодце живут злые духи. Однако внутри ученые нашли только змей, мертвых животных и пещерный жемчуг.

Исследователи собрали со дна колодца образцы воды, камней, а также почвы и некоторых мертвых животных.

Ранее мы писали, что парашютисты прыгнули с многоэтажки на проезжую часть в Москве. 

Фото: pixabay 

Теги: колодец ада в йемене
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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