Ученые "возродили" ДНК исторической личности, умершей 200 лет назад

Исландские ученые смогли оживить ДНК человека, который скончался 200 лет назад.

Ученые из Исландии во главе с Агнаром Хельгасоном "оживили" ДНК человека, умершего почти 200 лет назад.

Для научной работы были взяты генетические образцы нынешних потомков человека, умершего двести лет назад, и частично восстановили его ДНК. Стоит отметить, что раньше подобные результаты можно было получить после анализа останков. Теперь благодаря этому эксперименту стало все гораздо проще. Сегодня специалисты могут возродить ДНК любой исторической личности, родившейся после 1500 года при условии если известны ее живущие потомки.

Данный эксперемент проводился на чернокожем рабе Хансе Йонатане. Он родился в 1784 году на острове Санта-Крус в датской колонии. Владелец плантации вернулся в Данию, забрав с собой слугу. В стране на тот момент рабство было запрещено, и Ханс не потерял возможности и объявил себя свободным, однако суд все же проиграл. Йонатан нашел прибежище на острове, стал фермером и обзавелся семьей. Отметим, что он был единственным в своем роде на той территории. В настоящее время проживают 182 его потомка.