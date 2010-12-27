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Названы причины, почему многие люди пьют до потери сознания
Сегодня, 12:36
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Rybka123

Названы причины, почему многие люди пьют до потери сознания

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Для этого они проанализировали сотни постов в Twitter.

Ученые назвали основные причины, почему люди напиваются "до потери сознания". Для этого они проанализировали сотни постов в Twitter.

В результате анализа исследователи выяснили, что обильное употребление алкоголя связано с празднованием дня рождения, достижениями на работе и спортивными победами. Еще одной частой причиной стал сильный стресс, "забыться" от которого помогает спиртное.

Ученые выясняли, что в большинстве случаев такие попойки заканчиваются потерей памяти. Они также напомнили, что не существует дозы алкоголя, которое может быть полезным для здоровья.

Фото: открытые источники

 

Теги: исследование, пьянство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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