Ученые выяснили, что несколько видов ящериц могут дышать под водой

Исследовали анолисв – ящериц, которых держат в качестве домашних животных.

Ученые из Бингемтона в США и Университета Торонто в Канаде выяснили, что несколько видов анолисов могут дышать под водой. Этих ящериц часто заводят в качестве домашних питомцев. Они научились использовать воздушные пузырьки, прикрепленные к мордам. Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

Выяснилось, что эти ящерицы могут находиться под водой до 16 минут, а воздух они выдыхают в пузырь, который крепится к коже. Позже они из него снова вдыхают воздух. Биологи назвали это "подводным дыханием" — в честь технологии подводного плавания.

Ученые и дальше будут изучать анолисов, чтобы выяснить больше подробностей про их дыхание под водой. Обратят внимание исследователи и на поведение ящериц.

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