Ученые выяснили, что люди могли начать употреблять табак 12 тыс. лет назад

Ранее считалось, что табак впервые люди стали употреблять около 3,3 тыс. лет назад.

Ученые проводили раскопки на стоянке Уишбоун в штате Юта (США) и выяснили, что люди могли начать употреблять табак 12 тыс. лет назад. Дело в том, что эта стоянка относится к периоду позднего плейстоцена, где и были найдены сгоревшие семена табака. Статья опубликована в журнале Nature Human Behavior.

Возраст стоянки составляет не менее 12 тыс. лет. Ранее учеыне предполагали, что впервые табак люди для курения стали применять 3,3 тыс. лет назад в Северной Америке.

На стоянке археологи обнаружили древний камин, который был окружен каменными артефактами, там были и наконечники копий, который используют при охоте на крупную дичь. Было найдено в камине примерно 2 тыс. костей и их фрагментов. В основном это утки.

В камине также были обнаружены семечки Nicotiana – дикого сорта табака. По словам ученых, это культурное использование табака древними народами в конечном итоге уступило место его одомашниванию, постепенно распространилось на остальной мир и стимулировало употребление табака в современном мире.

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