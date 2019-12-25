Ученые выяснили, что коронавирус вызывает изменения в мозге по типу шизофрении

Коронавирус воздействует также на группы нейронов, отвечающие за память, мышление, а также способность к обучению.

Ученые из США и Германии выяснили, что коронавирус может влиять на некоторые нейроны человека. По этой причине у пациентов наблюдается неврологический постковидный синдром. Так, переболевшие могут ощущать подавленность, депрессию и быструю утомляемость. Причем у пациентов такое состояние может продолжаться месяцами, отметили исследователи. Об этом пишет "Крмсомольская правда".

Ученые исследовали погибших от коронавируса, они взяли образцы их тканей мозга и тех, кто умер по другим причинам. Однако в мозге не нашли РНК-следов вируса. При этом выяснилось, что при тяжелом течении заражения инфекцией сосудистые сплетения головного мозга становятся одним из центральных мест поражения.

Эти изменения похожи на те, что бывают при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. Кроме того, коронавирус затрагивает определенные группы нейронов, отвечающие за память, мышление, а также способность к обучению. Это частично совпадает с изменениями в группах нейронов при шизофрении и депрессии, сказал врач-психиатр Виктор Лебедев.

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