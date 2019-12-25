Обнаруженный на спутнике Сатурна метан может быть признаком жизни

На Земле метан имеет в основном биологическое происхождение.

Команда французских ученых с помощью математического моделирования выяснила, что то количество метана, которое обнаруживается в полярных гейзерах Энцелада (спутник Сатурна), едва ли могло появиться без участия метаногенных микробов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Отмечается, что на Земле метан имеет в основном биологическое происхождение, так как это побочный продукт деятельности метаногенных микробов. Он был найден и на Марсе, поэтому ученые вновь и вновь проводят измерения и выдвигают гипотезы. Метан встречается в выбросах ледяных гейзеров, которые бьют из-под коры Энцелада.

Сам Энцелад покрыт льдом, но ученые считают, что под ним находится океан жидкой воды. Она иногда прорывается наружу сквозь трещины.

Эти выбросы содержат растворенные водород, азот, углекислый газ и около 1,6% метана.

Ранее мы писали о том, что ученые из Канады создали "калькулятор смерти" для пожилых людей.

Фото: pixabay