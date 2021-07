Ученые из Канады создали "калькулятор смерти" для пожилых людей

Он способен определить дату смерти человека.

Исследователи из Канады создали "калькулятор смерти", который поможет понять меняющие потребности пожилых людей в уходе по мере того, как они стареют. Такой "калькулятор" способен определить дату смерти. Статья была опубликована в журнале Canadian Medical Association Journal.

Разработка называется Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool (RESPECT). Переводится это как "Оценка риска для поддержки: прогнозы для пожилых людей в сообществе".

Так, разработка основана на данных боле чем 491 тыс. пожилых людей. Все они пользовались услугами на дому в течение шести лет, с 2007 по 2013 год.

Калькулятор RESPECT позволяет семьям и их близким планировать. Например, это может помочь детям спланировать, когда взять отпуск с работы, чтобы побыть с родителем, или решить, когда отправиться в последний семейный отпуск вместе, — говорится в исследовании.

Предполагается, что разработку в будущем можно будет использовать в системе здравоохранения и помощи на дому.

Фото: pixabay