Эксперт прокомментировал идею закрыть границы между регионами

В 2020-м году подобные меры принимались.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Кремль не поддерживает закрытия границ между регионами страны. Возможные ограничительные меры также прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Границы некоторых регионов могут закрыть в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Песков по этому вопросу ответил следующее: "Нельзя сказать, что это те меры, которые поддерживались бы".

С одной стороны, регионы могут самостоятельно решать, как бороться с коронавирусом. С другой стороны, есть меры, которые федеральные власти не одобряют.

Россия должна оставаться единым пространством, где граждане, с учетом рекомендаций властей, могут свободно перемещаться по семейным, деловым или иным потребностям. И хотя пока выдвижения подобных инициатив на высоком уровне не видно, в прошлом году прецеденты были. прокомментировали эксперты.

Фото: Piter.TV