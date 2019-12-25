Ученые выяснили, что аспирин снижает риск смертности от онкологии

Предлагается использовать аспирин наряду с другими методами лечения рака.

Специалисты-онкологи из Кардиффского университета сообщили о способности аспирина снижать риск смертности от онкологии и сокращать метастазы. Статья была опубликована в журнале eCancermedicalscience.

Так, ученые проанализировали предыдущие исследования, которые проводились с пациентами с различными видами рака, в том числе рака молочной железы, толстой кишки. Они выяснили, что аспирин уменьшает распространение метастазов. По этой причине исследователи предлагают серьезно подумать о том, чтобы использовать аспирин наряду с другими методами лечения болезни.

Достаточно доказательств, свидетельствующих о значительном снижении смертности у пациентов с раком, которые принимают аспирин, и эта польза, по-видимому, не ограничивается одним или несколькими видами рака, — отметил почетный профессор Кардиффского университета Питер Элвуд.

Отмечается, что если аспирин принимать каждый день, то есть риск внутреннего кровотечения, посколько препарат разжижает кровь. Ученые выяснили, что не было никаких доказательств избыточных смертей, связанных с кровотечением у пациентов, принимавших препарат.

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