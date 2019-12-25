Ученые выяснили, что антитела к коронавирусу сохраняются спустя девять месяцев после заражения

Причем уровень антител остается значительным.

Ученые из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что антитела к коронавирусу сохраняются даже спустя девять месяцев после заражения. Причем это не зависит от того, были ли симптомы у человека или нет, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Для того, чтобы это выяснить, исследователи проверили 85% жителей в итальянской коммуне Во на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 в феврале и марте прошлого года. Повторно уровень антител проверили в мае и ноябре 2020 года. Выяснилось, что у 98,8% людей, которые заболели в феврале и марте, уровень антител в ноябре оставался высоким.

Отмечается, что уровень антител постепенно снижался. Однако у некоторых было замечено повышение, что может указывать на повторное заражение.

Ранее ученые выяснили, как коронавирус проникает в мозг. Предполагается, что он попадет туда с помощью кровеносной системы.

Фото: pixabay