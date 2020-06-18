СМИ: в правительстве назвали достаточный титр антител для получения QR-кода

Он составляет 350-500 Bau/мл.

Граждане России смогут получить QR-код при условно-достаточном титре антител к коронавирусу в 350-500 Bau/мл. Об этом сообщил Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на источник при правительстве страны.

Отмечается, что такое содержание антител сможет обезопасить человека от заболевания COVID-19.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о вероятности выдачи в будущем QR-кодов тем жителям страны, у которых будет выявлен достаточной уровень антител к коронавирусу. По ее словам, правительство уже имеет понимание реализации этого, однако решение должно быть очень взвешенным.

Ранее посол РФ в Республике Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила о том, что QR-коды нарушают Конституцию, а также другие международные декларации.

Фото: Правительство России

