Ученые из США придумали альтернативу зубным имплантам

Специалисты работают над технологией, при которой организм сможет выращивать новый зуб самостоятельно без выделения плюрипотентных стволовых клеток.

Американские ученые из Колумбийского университета разработали альтернативный вариант зубным имплантам. Для использования технологии понадобится 3D-принтер, рассказало "Экономика сегодня".

Каркас из полимеров и гидроксиапатита, напечатанный на 3-D принтере, нужно установить на место удаленного зуба с закрепленными на нем молекулами факторов роста и белков. Они в свою очередь должны привлечь из организма к лунке стволовые клетки и способствовать их превращению в новый зуб.

Говорить о полном восстановлении зубов пока нельзя, однако специалисты уже создали зубные структуры у одного добровольца. Через девять недель каркасы во рту покрылись клетками дентина.

Ранее Piter.TV рассказал о том, какие профессии вызывают диабет.

Фото: pixabay.com