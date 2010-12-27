Ученые из США придумали альтернативу зубным имплантам

Американские ученые из Колумбийского университета разработали альтернативный вариант зубным имплантам. Для использования технологии понадобится 3D-принтер, рассказало "Экономика сегодня".
Каркас из полимеров и гидроксиапатита, напечатанный на 3-D принтере, нужно установить на место удаленного зуба с закрепленными на нем молекулами факторов роста и белков. Они в свою очередь должны привлечь из организма к лунке стволовые клетки и способствовать их превращению в новый зуб.
Говорить о полном восстановлении зубов пока нельзя, однако специалисты уже создали зубные структуры у одного добровольца. Через девять недель каркасы во рту покрылись клетками дентина.
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Фото: pixabay.com
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