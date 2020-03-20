Ответ нашли сотрудники из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Ученые узнали, с чего начинаются метастазы. Результаты исследования опубликованы в журнале Cells.

Раннее лечение рака осложнено тем, что раковые клетки, перемещались по организму. Так они создавали новые опухолевые очаги — метастазы. До этого было неизвестно, как плотно сцепленные друг с другом клетки превращаются в мигрирующие.

Ответ нашли ученые из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Они ввели в состав клетки генетическую конструкцию, из-за которой молекулы светятся.

В последнее время было показано, что важнейшую роль в прогрессировании онкологических заболеваний играют опухолевые стволовые клетки, которые обладают высокой способностью к метастазированию, - сказано в пресс-релизе центра.

Ранее ученые обнаружили в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахис.