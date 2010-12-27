Ученые: у растений есть свой язык для общения

Специалисты заметили, что растения предупреждают других зеленых о возможной опасности.

Ученые пришли к выводу, что у растений есть свой язык, который они используют при внешней угрозе. Исследование было опубликовано в научном журнале Current Biology.

Специалисты выявили, что растения передают друг другу сигналы при приближении опасности с помощью химических веществ, их назвали "летучие органические соединения".

Для экспериментов исследователи выбрали вид растения Золотарник - Solidago altissima, преимущественно оно растет в США, Канаде и на севере Мексики. Ученые наблюдали, как растение будет реагировать на действия жука-листоеда. Профессор экологии и эволюционной биологии Корнеллского университета Андре Кесслер заметил, как зеленое испускало характерные запахи, а другие его принимали и "готовились" к нападению насекомого. По мнению Кесслера, именно это и похоже на коммуникацию между растениями.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что ученые разработали метод сбора питьевой воды из воздуха пустыни.

Фото: pixabay.com