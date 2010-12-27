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Ученые: у растений есть свой язык для общения
Сегодня, 20:20
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nadezhda_sib

Ученые: у растений есть свой язык для общения

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Специалисты заметили, что растения предупреждают других зеленых о возможной опасности.

Ученые пришли к выводу, что у растений есть свой язык, который они используют при внешней угрозе. Исследование было опубликовано в научном журнале Current Biology.

Специалисты выявили, что растения передают друг другу сигналы при приближении опасности с помощью химических веществ, их назвали "летучие органические соединения". 

Для экспериментов исследователи выбрали вид растения Золотарник - Solidago altissima, преимущественно оно растет в США, Канаде и на севере Мексики. Ученые наблюдали, как растение будет реагировать на действия жука-листоеда. Профессор экологии и эволюционной биологии Корнеллского университета Андре Кесслер заметил, как зеленое испускало характерные запахи, а другие его принимали и "готовились" к нападению насекомого. По мнению Кесслера, именно это и похоже на коммуникацию между растениями. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что ученые разработали метод сбора питьевой воды из воздуха пустыни

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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