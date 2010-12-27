Учёные разрабатывают проект универсальной вакцины против вируса гриппа

Австралийские и британские учёные планируют разработать вакцину в ближайший год.

Универсальная вакцина против вируса гриппа будет состоять из клеток, которые получили название "убийц". Каждый год вирус гриппа приобретает всё новые и новые разновидности. Вакцины приходится ежегодно дорабатывать и создавать из года в год новые. Открытием учёных стало то, что клетки иммунитета способны оказывать сопротивление абсолютна всем разновидностям вирусам гриппа. Преимуществом новой вакцины является то, что её необходимо сделать всего один раз.

Клетки-"убийцы" находятся в организме практически каждого человека на планете. Данные клетки способны проявить высокую сопротивляемость со всеми известными ныне вирусами гриппа.

Напомним, что еженедельно в Петербурге гриппом заболевают около 500 человек.

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Фото: Piter.tv