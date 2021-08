Ученые рассчитали вероятность новых вспышек пандемий

В любой год вероятность пандемии, схожей с последствиями коронавируса, составляет порядка 2%.

Ученые из Университета Падуи в Италии рассчитали вероятность новых вспышек пандемий, вроде коронавируса. Для этого они проанализировали вспышки заболеваний за последний 400 лет. Статья была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые отмечают, что каждый год вероятность пандемии, которая схода с последствиями коронавируса, составляет примерно 2%. Это значит, что вероятность возникновения пандемии для человека, который родился в 2000 году, к настоящему времени составляет около 38%. И вероятность только растет. Получается, что через 59 лет может произойти аналогичная пандемия.

Оказалось, что вероятность вспышек новых заболеваний, таких как COVID-19, в следующие десятилетия может вырасти в три раза. Рассчитали ученые также и вероятность пандемии, которая способна уничтожить всех людей на Земле. Статистически она может произойти в течение следующих 12 тыс. лет.

Ученые подчеркивают, что статистическая вероятность не подразумевает 59-летнюю отсрочку пандемии, подобной COVID-19, или 300-летнюю отсрочку пандемии испанского гриппа.

