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Ученые: планета X "заблудилась" в Солнечной системе 4.5 млрд лет назад
Сегодня, 18:47
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Butenko
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Ученые: планета X "заблудилась" в Солнечной системе 4.5 млрд лет назад

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В Сети опубликована еще одна гипотеза появления "планеты X" в Солнечной системе.

На международном научно-популярном портале ArXiv.org появилась статья, посвященная происхождению так называемой "планеты X" в Солнечной системе. Это малая планета, расположенная за Нептуном и Плутоном. Ученые не относят это небесное тело к официальному списку планет, вращающихся вокруг нашего Солнца. При этом оно все-таки обладает многими признаками планеты: например, постоянной орбитой и достаточно крупными размерами.

В новой публикации исследователи истории "планеты Х" озвучили новую гипотезу относительно ее возникновения. Ранее считалось, что Солнце захватило "очень большой камешек" своей гравитацией из межзвездного пространства. А вот авторы науч-поп портала считают, что нашей Солнечной системе на это не хватило бы их сил. По мнению аналитиков, сначала планета располагалась у соседней звезды. Но 4.5 млрд лет назад, когда она начала удаляться от нашего Солнца, планет X просто "потерялась" и не пошла вслед за своей старой "хозяйкой".

 
Теги: мировые новости , новости в мире , новости науки , планета x
Категории: Мировые новости

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