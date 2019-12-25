Ученые прогнозируют, что в ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации коронавируса

Учитываются изменения в коронавируса, которые могут получить массовое распространение.

Ученые из Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета создали модель, которая позволяет на основе математических расчетов прогнозировать мутации коронавируса. Об этом сообщают "Известия".

Согласно прогнозу, в ближайшие четыре месяца может появиться 22 новые мутации коронавируса. При этом исследователи учитывают изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру. Они будут действовать в различные фазы пандемии.

Модель может прогнозировать их появление за пять месяцев до того момента, пока они не распространятся в мировом масштабе до 1%.

Ранее ученым таким образом удалось спрогнозировать мутации, которые уже распространились по всему миру, а также удалось предсказать появление варианта вируса "Дельта".

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса вакцинировались 950 тыс. человек. Полностью цикл вакцинации завершили более 725 тыс. человек.

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