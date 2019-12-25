Ученые выяснили, что коронавируса мутирует раз в неделю

Многие мутации исследователи не замечали.

Ученые из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует примерно раз в неделю. Это в два раза чаще, чем считалось ранее. Об этом говорится в пресс-релизе университете Бата. Результаты исследования были опубликованы в журнале Genome Biology and Evolution.

Ученые отметиоли, что до сих пор исследователи не замечали многие мутации коронавируса и не секвенировали их, а также не учитывали при оценке скорости появления новых штаммов. Генетики считают, что чаще всего из виду упускались примеры "отрицательной селекции". Это случай, когда мутация вредна для самого вируса, соответственно шансы на выживание вируса такая мутация снижает.

Кроме того, вирус может мутировать и в организме человека, если он болеет дольше нескольких недель. По этой причине ученые отмечают, что необходимо тщательно изолироваться людям с затяжной формой коронавируса.

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