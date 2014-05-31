В Петербурге от COVID-19 вакцинировались более 950 тыс. человек

Запас вакцины в городе составляет 170 178 комплектов доз.

С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 958 354 человека, из них 725 512 человек полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 5 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, что за прошедшие сутки первично привито 4174 петербуржцев, а вторично вакцинировались 1 155 человек.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 915 019 человек предпочли вакцину "Спутник V", 26 531 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 16 804 человека привились вакциной "КовиВак".

В субботу петербуржцы поставили рекорд по количеству вакцинированных в выходные. Первую инъекцию сделали 8201 человек, вторую – 2189. С сегодняшнего дня, 5 июля, в городе открывается еще 5 пунктов вакцинации.

Фото: Piter.tv