Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бессмысленно

У девушек обнаружилась интересная особенность.

Шведские исследователи узнали, почему мужчины не смогут переспорить женщину.

Анализ показал, что у женщин есть небольшое преимущество в эпизодической памяти. Благодаря этому женщины лучше мужчин запоминают разные детали и вспоминают их во время дискуссии. К таким деталям относят время, места и эмоциональном состояние на момент эпизода.

Кроме того, исследователи выяснили, что девушки обладают повышенной "чувственной памятью". Благодаря этому они лучше запоминают лица и запахи.

Ранее мы писали об опасностях отсутствия секса для женского здоровья.

Видео: YouTube/relationsecrets