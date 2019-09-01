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Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бессмысленно

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У девушек обнаружилась интересная особенность.

Шведские исследователи узнали, почему мужчины не смогут переспорить женщину.

Анализ показал, что у женщин есть небольшое преимущество в эпизодической памяти. Благодаря этому женщины лучше мужчин запоминают разные детали и вспоминают их во время дискуссии. К таким деталям относят время, места и эмоциональном состояние на момент эпизода.

Кроме того, исследователи выяснили, что девушки обладают повышенной "чувственной памятью".  Благодаря этому они лучше запоминают лица и запахи.

Ранее мы писали об опасностях отсутствия секса для женского здоровья.

Видео: YouTube/relationsecrets

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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