Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бессмысленно

Шведские исследователи узнали, почему мужчины не смогут переспорить женщину.
Анализ показал, что у женщин есть небольшое преимущество в эпизодической памяти. Благодаря этому женщины лучше мужчин запоминают разные детали и вспоминают их во время дискуссии. К таким деталям относят время, места и эмоциональном состояние на момент эпизода.
Кроме того, исследователи выяснили, что девушки обладают повышенной "чувственной памятью". Благодаря этому они лучше запоминают лица и запахи.
Ранее мы писали об опасностях отсутствия секса для женского здоровья.
Видео: YouTube/relationsecrets
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