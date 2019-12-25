Ученые обнаружили, что коронавирус может привести к серьезным последствиям для иммунной системы

У некоторых переболевших иммунная система начинает атаковать клетки органов.

Ученые из Бирмингемского университета Великобритании обнаружили, что коронавирус может привести к серьезным последствиям для иммунной системы организма. У некоторых переболевших иммунная система начинает атаковать клетки собственных органов. Об этом пишет EurekAlert.

Предполагается, что болезнь запускает процесс нарушения работы иммунитета человека. В результате вырабатываются антитела, которые борются с некоторыми своими же белками.

Это может привести к нарушениям функционирования нервной системы, а также сердца и мышц. В настоящий момент ученые затрудняются ответить, что приводит к активации этого процесса.

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